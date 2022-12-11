Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда прославилась в том числе и благодаря своему альбому "Королева ночи", где одноименная песня стала настоящим хитом среди украинцев. Оля, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Полякова решила перевести свой хит "Королева ночи" на украинский язык.

При этом артистка решила слово "Свободный" не переводить на украинский язык, оставив его в тексте таким самым. Это возмутило некоторых фанатов, которые указали на проблему Оле. Полякова решила ответить хейтерам, опубликовав новое сторис.

"Ооох, набежало за слово "свободный" в переводе Королевы. А оно есть! Как и слово "Свобода". Даже в гимне "Душу й тело мы положим за нашу свободу...".

Напомним, Оля Полякова попросила о помощи, записав видеообращение к украинцам

А еще Politeka сообщала, что Полякова рассказала о своем опыте использования приворотов и магии

Также Politeka писала, что Полякова рассказала о младшей дочери, которая теперь не живет с ней



