Украинская певица Оля Полякова нашла, чем еще удивить и поразить на паркете грузинского проекта «Танцы со звездами».

В новом эфире Полякова исполнила огненный пасодобль под песню «Червона калина».

При этом партнером Поляковой по танцу стал не только танцор Макс Ежов, но и грузинский профессиональный спортсмен Гига.

По словам Поляковой, в своем танце она олицетворяла калину и Украину, которую защищают.

«Какое счастье, что вы за нас голосовали, что мы продолжаем путь в этом шоу!», - обратилась Полякова к украинцам и ко всем тем, кто за них голосовал, после того, как были выставлены оценки и стало известно, что Полякова и Макс Ежов остаются в шоу.

Примечательно, что по традиции нашлись и те, кто не оценил выступление Поляковой. Так, на странице певице в Инстаграм одна из подписчиц выразила мнение, что танец удался, по подвели костюмы:

«Танец понравился, но костюмы к песне не подходят. Выглядело, как испанка в своем национальном костюме танцевала под украинскую песню!».

«А красный флаг чей?», - отреагировала Полякова на замечание.

Напомним, ранее Полякова рассказала, что планирует делать с главным призом в случае выигрыша на шоу.

Также сообщалось, что Оля Полякова решила отреагировать на очередную претензию в свой адрес.

Напомним также, что Макс Ежов, который уже принимал участие в украинских "Танцях з зіркам" в паре с Лесей Никитюк, похудел за время войны на 15 кг.

Кроме того, Politeka.net писала, что Оля Полякова рассказала, как на самом деле стала участницей грузинского шоу.