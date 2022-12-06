В новом эфире Полякова исполнила огненный пасодобль под песню «Червона калина».
При этом партнером Поляковой по танцу стал не только танцор Макс Ежов, но и грузинский профессиональный спортсмен Гига.
По словам Поляковой, в своем танце она олицетворяла калину и Украину, которую защищают.
«Какое счастье, что вы за нас голосовали, что мы продолжаем путь в этом шоу!», - обратилась Полякова к украинцам и ко всем тем, кто за них голосовал, после того, как были выставлены оценки и стало известно, что Полякова и Макс Ежов остаются в шоу.
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Примечательно, что по традиции нашлись и те, кто не оценил выступление Поляковой. Так, на странице певице в Инстаграм одна из подписчиц выразила мнение, что танец удался, по подвели костюмы:
«Танец понравился, но костюмы к песне не подходят. Выглядело, как испанка в своем национальном костюме танцевала под украинскую песню!».
«А красный флаг чей?», - отреагировала Полякова на замечание.
Напомним, ранее Полякова рассказала, что планирует делать с главным призом в случае выигрыша на шоу.
Также сообщалось, что Оля Полякова решила отреагировать на очередную претензию в свой адрес.
Напомним также, что Макс Ежов, который уже принимал участие в украинских "Танцях з зіркам" в паре с Лесей Никитюк, похудел за время войны на 15 кг.
Кроме того, Politeka.net писала, что Оля Полякова рассказала, как на самом деле стала участницей грузинского шоу.