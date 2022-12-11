Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома телеведуча, а також українська співачка-початківець. Зірка ще кілька років тому записала свою першу пісню, але результат не вразив тоді. Леся наважилася повернутися до кар'єри після повномасштабного вторгнення та випустила ще кілька пісень, деякі з яких встигли стати хітами. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Леся похвалилася селфі перед дзеркалом, хваляючись фігуркою. Зірка позувала в ультра-міні, захоплюючи кожним вигином.
А до того Нікітюк поділилася фото з Монако.
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Про сам вечір і суму вилучених коштів, які підуть на допомогу Україні, розповім пізніше. Біжу підтримати подругу Еліну Світоліну, яка все це організувала", - написала Леся.
Нагадаємо, Нікітюк показала, як під час війни працює над новим випуском "Ле Маршрутки"
А ще Politeka повідомляла, що переможці "Пара на мільйон" розповіли про конфлікти між учасниками, які не показали.
Також Politeka писала, що Нікітюк вирішила виїхати з України, засвітившись із легендарною спортсменкою