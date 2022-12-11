Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная телеведущая, а также начинающая украинская певица. Звезда еще несколько лет назад записала свою первую песню, но результат не впечатлил тогда. Леся решилась вернуться к карьере после полномасштабного вторжения и выпустила еще несколько песен, некоторые из которых успели стать хитами. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Леся похвасталась селфи перед зеркалом, хвастаясь фигуркой. Звезда позировала в ультра-мини, восхищая каждым изгибом.
А до этого Никитюк поделилась фото из Монако.
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О самом вечере и сумме изъятых средств, которые пойдут на помощь Украине, расскажу позже. Бегу поддержать подругу Элину Свитолину, которая все это организовала", - написала Леся.
Напомним, Никитюк показала, как во время войны работает над новым выпуском "Ле Маршрутки"
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