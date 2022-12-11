Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво – відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф" колумбійського походження. Зірка, як і більшість знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А цього разу зірка показав, що робить під час увімкнення світла.

"Це я о 3-й годині ночі йду прибирати, бо дали світло", - написав Ектор у своєму відео.

"А що ви робите вночі, коли дають світло?" - написав Хіменес-Браво під постом.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"А Ектор дійсно шарить", "Всі ми трохи Ектор", "Дякую за дитинство", "Жиза, тільки о 5 ранку", "Ектор, ви кохання всього мого дитинства, навчіть мене готувати рулетики з кропом", "Ектор не має генератора", "З дитинства дивлюся разом з бабусею", "Сиджу на дивані", "Ектор, ви найкращий", "Вночі йду жерти, а потім заряджаю гаджети і лягаю спати".

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