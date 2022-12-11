Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья "Мастер Шеф" колумбийского происхождения. Звезда, как и большинство знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в этот раз звезда показал, что делает во время включения света.

"Это я в 3 часа ночи иду прибирать, ибо дали свет", - написал Эктор в своем видео.

"А что вы делаете ночью, когда дают свет?", - написал Хименес-Браво под постом.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"А Эктор действительно шарит", "Все мы немного Эктор", "Спасибо за детство", "Жиза, только в 5 утра", "Эктор, вы любовь всего моего детства, научите меня готовить рулетики с укропом", "Эктор не имеет генератора", "С детства смотрю вместе с бабушкой", "Сижу на диване", "Эктор, вы лучший", "Ночью иду жрать, а потом заряжаю гаджеты и лягаю спать".

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