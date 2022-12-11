Як пише Politeka.net , Сергій Бабкін - відомий український музикант, який одружений з актрисою Сніжаною. Пара має трьох дітей - Єлисея, Веселіна, а також Артура, якого Сніжана народила від минулих стосунків. Бабкін після початку повномасштабного вторгнення залишив Україну із сім'єю, через що його неодноразово критикували українці. Але Бабкін має трьох неповнолітніх дітей, а також великі проблеми зі здоров'ям, що дозволяє йому залишати країну.
А нещодавно Сергій завів ТікТок. І відразу одне з перших відео розлетілося по мережі. Там Бабкін танцював поруч із Єлисеєм, а потім хлопчика притиснув до себе, що збентежило українців.
"Пробую ТікТок на смак", - написав Сергій.
Очевидно, Сергію написали багато негативних коментарів, але Бабкін уже встиг їх підчистити, і залишив лише ті, в яких його захищали.
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"Що з коментарями? Коли люди перестануть сексуалізувати все навколо, дитина зніяковіла і зникла", "мене лякають люди в коментарях…", "Боже, люди, у нього дитина низька вона тільки її обняла".
Нагадаємо, Сергій Бабкін за кордоном повідомив про неприємності та звернувся до українців
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