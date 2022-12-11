Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский музыкант, который женат на актрисе Снежане. У пары есть трое детей - Елисей, Веселина, а также Артур, которого Снежана родила от прошлых отношений. Бабкин после начала полномасштабного вторжения покинул Украину с семьей, из-за чего его неоднократно критиковали украинцы. Но Бабкин имеет трех несовершеннолетних детей, а также огромные проблемы со здоровьем, что позволяет ему покидать страну.
А недавно Сергей завел ТикТок. И сразу же одно из первых видео разлетелось по сети. Там Бабкин танцевал рядом с Елисеем, а потом мальчика прижал к себе, что смутило украинцев.
"Пробую ТикТок на вкус", - написал Сергей.
Видимо, Сергею написали много негативных комментариев, но Бабкин уже успел их подчистить, и оставил только те, в которых его защищали:
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"Что с комментариями? Когда люди перестанут сексуализировать все вокруг, ребенок смутился и скрылся", "меня пугают люди в комментариях…", "Боже, люди, у него ребенок низкий он только его обнял".
Напомним, Сергей Бабкин за границей сообщил о неприятностях и обратился к украинцам
А еще Politeka сообщала, что "Пташка" из "Азовстали" честно ответила, слушала ли песню о себе от Бабкина
Также Politeka писала, что Сергей Бабкин разделил людей на две касты и озадачил украинцев заявлением