Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский музыкант, который женат на актрисе Снежане. У пары есть трое детей - Елисей, Веселина, а также Артур, которого Снежана родила от прошлых отношений. Бабкин после начала полномасштабного вторжения покинул Украину с семьей, из-за чего его неоднократно критиковали украинцы. Но Бабкин имеет трех несовершеннолетних детей, а также огромные проблемы со здоровьем, что позволяет ему покидать страну.

А недавно Сергей завел ТикТок. И сразу же одно из первых видео разлетелось по сети. Там Бабкин танцевал рядом с Елисеем, а потом мальчика прижал к себе, что смутило украинцев.

"Пробую ТикТок на вкус", - написал Сергей.

Видимо, Сергею написали много негативных комментариев, но Бабкин уже успел их подчистить, и оставил только те, в которых его защищали:

"Что с комментариями? Когда люди перестанут сексуализировать все вокруг, ребенок смутился и скрылся", "меня пугают люди в комментариях…", "Боже, люди, у него ребенок низкий он только его обнял".

Напомним, Сергей Бабкин за границей сообщил о неприятностях и обратился к украинцам

А еще Politeka сообщала, что "Пташка" из "Азовстали" честно ответила, слушала ли песню о себе от Бабкина

Также Politeka писала, что Сергей Бабкин разделил людей на две касты и озадачил украинцев заявлением



