Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "НеАнгели" протягом 15 років. Зірка має двох дітей - Леонард і Лаура. Після повномасштабного вторгнення Слава поїхала з дітьми до Нідерландів, де перебуває і зараз. Не забуває Слава і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Слава показала свою дочку Лауру, увімкнувши пісню з тренду танцю Венздей. А на голові у дочки була та сама рука на ім'я "Річ", яка була присутня в серіалі.

"Доброго ранку", - написала Слава під кадрами.

А до цього Камінська показала, як каталася велосипедом.

"Два колеса) одне тебе… Ранок, школа, мама. ПС: у дитинстві у мене був велетень «Гномік 3» я завжди хотіла навчитися їздити велосипедом, але дуже боялася. У Нідерландах це найкращий, комфортний і швидкий вид транспорту в місті . Дешево і сердито, корисно і весело:)", - написала Слава.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва поставила на місце Камінську, яка втекла з країни, яка її зачепила.

Також Politeka повідомляла, що Камінська з "НеАнгелів" виправдалася перед українцями, чому втекла з країни

А ще Politeka писала, що Камінській не сподобався закид давньої фанатки і вона поспішила відповісти



