Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая была солисткой группы "НеАнгелы" на протяжении 15 лет. У звезды есть двое детей - Леонард и Лаура. После полномасштабного вторжения Слава уехала с детьми в Нидерланды, где находится и сейчас. Не забывает Слава и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Слава показала свою дочь Лауру, включив песню из тренда танца Венздей. А на голове у дочери была та самая рука по имени "Вещь", которая присутствовала в сериале.

"Доброе утро", - написала Слава под кадрами.

А до этого Каминская показала, как каталась на велосипеде.

"Два колеса) одно тебя… Утро, школа, мама. ПС: в детстве у меня был великан «Гномик 3» я всегда хотела научиться ездить на велосипеде, но очень боялась. В Нидерландах это самый лучший, комфортный и быстрый вид транспорта в городе. Дешево и сердито, полезно и весело:)", - написала Слава.

Напомним, Даша Астафьева поставила на место сбежавшую из страны Каминскую, которая ее задела

Также Politeka сообщала, что Каминская из "НеАнгелов" оправдалась перед украинцами, почему сбежала из страны

А еще Politeka писала, что Каминской не понравился упрек давней фанатки и она поспешила ответить



