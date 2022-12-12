Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка судить "Майстер Шеф". Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася рецептом сирників.

"Нато ще сирників"

Це наш сімейний рецепт. Мама ніколи не вміла готувати маленькими порціями, якщо голубці – то баняк, якщо борщ – то каструляка на 15 л, якщо сирники – то на всю вулицю вистачить.

І коли сирники залишалися в холодильнику, наступного дня чи пізніше ми їх гасили з яблуками. Знаєте, на що це потім схоже – на ліниві вареники тільки попередньо смажені, але вони такі ж ніжні та м'які як оригінальні", - написала Ольга.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Яке ж смачно виглядає", "виглядає апетитно) ідеї для наступного сніданку", "наші мами готують смачно, багато а головне з любов'ю".

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А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська та Ярославський показали, як живуть і що їдять далеко від України.

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