Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая судит "Мастер Шеф". Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась рецептом сырников.

"Нато еще сырников )

Это наш семейный рецепт. Мамочка никогда не умела готовить маленькими порциями, если голубцы – то баняк, если борщ – то кастрюляка на 15 л, если сырники – то на всю улицу хватит.

И когда сырники оставались в холодильнике, на следующий день или позже мы их тушили с яблоками. Знаете на что это потом похоже – на ленивые вареники только предварительно жареные, но они такие же нежные и мягкие как оригинальные", - написала Ольга.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Какое же вкусно смотрится", "выглядит аппетитно) идеи для следующего завтрака", "наши мамы готовят вкусно, многое а главное с любовью".

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