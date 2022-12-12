Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво - відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф". Зірка також активно веде блог в Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу зірка опублікував кумедний ролик, де показав, як реагує на включення світла. Ектор показав, як одразу займається всіма справами по будинку, які відкладав.

"Енергетики, ви - кохання", - написав зірка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Топчик", "1000% так", "Прямо як я", "Це точно!".

Як виявилося, під роликом були не лише позитивні реакції, а й негативні. Через це Ектор вилучив відео, а деякі коментарі обговорив у своєму сторісі.

"Шароварщина, це правда не хороша асоціація українців("), - написав фанат, який засудив Ектора вбрання.

"Коли зняв прикол, а сиджу червоний із самого ранку", - відповів зірка.

"Одяг - кринж", - написала ще одна фанатка.

"Напевно, хотів срач у коментарях", - додала друга фанатка.

"Та ні, не хотів", - відповів Хіменес-Браво.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, чим його вразили українці в умовах блекауту.

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