Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво - відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф". Зірка також активно веде блог в Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу зірка опублікував кумедний ролик, де показав, як реагує на включення світла. Ектор показав, як одразу займається всіма справами по будинку, які відкладав.
"Енергетики, ви - кохання", - написав зірка.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Топчик", "1000% так", "Прямо як я", "Це точно!".
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Люди забувають, що тут у нас війна": боєць ЗСУ звернувся до українців у тилу
На виїзді з Херсона прикордонники затримали нахабного злодія: "віз 400 злитків..."
Нетипова для зими погода нагряне до України: синоптики дали прогноз на кінець грудня
Курахівська військова адміністрація закупила новенькі iPhone майже на мільйон: розгорається скандал
Як виявилося, під роликом були не лише позитивні реакції, а й негативні. Через це Ектор вилучив відео, а деякі коментарі обговорив у своєму сторісі.
"Шароварщина, це правда не хороша асоціація українців("), - написав фанат, який засудив Ектора вбрання.
"Коли зняв прикол, а сиджу червоний із самого ранку", - відповів зірка.
"Одяг - кринж", - написала ще одна фанатка.
"Напевно, хотів срач у коментарях", - додала друга фанатка.
"Та ні, не хотів", - відповів Хіменес-Браво.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, чим його вразили українці в умовах блекауту.
А ще Politeka повідомляла, що блекаут стався на МайстерШеф. Битва сезонів», але учасники не розгубилися
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" з Ярославським та Мартинівською пустилися у танець