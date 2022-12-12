Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет блог в Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовал смешной ролик, где показал, как реагирует на включение света. Эктор показал, как сразу же занимается всеми делами по дому, которые откладывал.

"Энергетики, вы - любовь", - написал звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Топчик", "1000% да", "Прямо как я", "Это точно!".

Как оказалось, под роликом были не только позитивные реакции, но и негативные. Из-за этого Эктор удалил видео, а некоторые комментарии обсудил в своем сторис.

"Шароварщина, это правда не хорошая ассоциация украинцев(", - написал фанат, который осудил Эктора наряд.

"Когда снял прикол, а сижу красный с самого утра", - ответил звезда.

"Одежда - кринж", - написала еще одна фанатка.

"Наверное хотел срач в комментариях", - добавила вторая фанатка.

"Да нет, не хотел", - ответил Хименес-Браво.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, чем его поразили украинцы в условиях блэкаута

А еще Politeka сообщала, что блэкаут случился на «МастерШеф. Битва сезонов», но участники не растерялись

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" с Ярославским и Мартыновской пустились в пляс



