Популярна українська телеведуча та зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка залишилася в Україні та підтримує благодійні ініціативи, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, на якому показала незвичну акцію від провідних телемарафонів.

Як видно у ролику, у студії зібралися провідні телемарафони, які з початку повномасштабної війни об'єдналися та вели новини, інформуючи населення. Тут Соломія Вітвіцька, Алла Мазур, Олена Фроляк, Олег Панюта та інші. Поруч із ними у студії вже стоїть вбрана ялинка. Як видно на відео, ведучі вирішили разом заспівати "Червону калину".

У підписі до публікації Вітвіцька написала: "Тримаємо інформаційний фронт. Ведучі марафону "Єдині новини" зібралися разом".

Користувачі відразу почали коментувати нове відео на сторінці телеведучої: "Які у нас красиві і наповнені світлом і теплом люди. Ви неймовірні, ми так звикли до ваших осіб, що щодня бачимо і чуємо з екранів і в радіоефірі. Дякую, що допомагаєте триматися" , "Наші ведучі найкращі", "Слава Україні! Супер ведучі! Дякую вам, ви на своєму фронті!", "Наші рідні! Пишаємося Вами", "Браво", "Живу в Америці, дивлюся кожен ваш випуск. Дякую", " Ви найкращі, спасибі за вашу роботу, ви реально допомагали на початку війни, бажаю всім здоров'я, кохання, дуже хочеться, щоб ви сказали "війна закінчилася".

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