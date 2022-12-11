Ведуча новин на телеканалі "1+1" Алла Мазур показала, що роблять вона та її колеги в перерві між ефірами.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала несподівані кадри з закулісся зйомок, на яких засвітилися її колеги з різних телеканалів, серед яких і Соломія Вітвіцька. Ведучі разом виконали "Ой у лузі червона калина...".

"Що роблять ведучі новин в перерві між ефірами?) Трохи телевізійного закулісся вам 📹🖥📡 Рідкісний момент, коли ведучі телевізійного марафону з різних каналів зібралися разом: щоб привітати усіх з прийдешнім новим роком. Роком, який має принести Україні ПЕРЕМОГУ!✌️Ну а така рідна пісня - народилася сама собою…💙💛💙💛", — написала Алла Мазур під відео.

Українці в коментарях підтримали ведучу: "Ви неймовірні! Дякуємо вам! ❤️", "Супер! Браво 👏👏👏До мурах 😢 Дякуємо", "Висвітлюйте все... Продовжуйте бути голосом, який чути серед туману, ви рупор віри, правди, надії, сподівань.. ми з Вами", "клас! Для підняття духу дуже необхідно!".

Раніше Алла Мазур показала відео, як поводять себе українці, коли в магазині раптово зникає світло.

"Світло зникло зненацька. Але - ніякої метушні, ні паніки, ні ажіотажу. Ті, хто дійшов до каси - спокійно стоять у чергах. Хто ще не знайшов свій товар - згадали про ліхтарики в мобілках. Все доброзичливо і з повагою один до одного", — пораділа зірка цивілізованості українців.

Нагадаємо, телеведуча "1+1" Алла Мазур бурхливо відреагувала на брехню російського дипломата.

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