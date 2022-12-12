Український співак Володимир Дантес став гостем проекту "Тихий вечір" із Оленою Кравець на каналі Дом. В інтерв'ю Кравець музикант розповів, що спілкуючись із дітьми його коханої Даші Кацуріної, він зрозумів, яким джерелом натхнення вони можуть бути.

Як відомо, у обраниці Дантеса Даші Кацуріної син Іван та дочка Олександра від попереднього шлюбу з Михайлом Кацуріним.

"Батько у цих дітей є. І він реально батько. Але мені дуже приємно і круто проводити з ними час, коли є така можливість. Це круто, коли ти бачиш, як тебе починають сприймати діти. З малим у мене взагалі супервідносини. Хоч де я повний авторитет", - сказав Володимир Дантес.

Також Володимир Дантес розповів зворушливу історію про спілкування зі старшою дочкою Кацуріною, шестирічною Сашенькою.

"Якось Даша вкладала малого і лягла спати. А я сидів, були якісь погані новини, ми були в турі. Я налив собі віскі, сиджу. А Саша каже: "А що ти п'єш?" Кажу: "Віскі з чорним напоєм (щоб не рекламувати)". Вона каже: "А можна і мені це?" Ну, не віскі, а цей напій. Кажу: "Так". І ми почали з нею просто розмовляти. Вона мені щось своє розповідає про школу , про дитсадок, про Україну, де вона була... А я їй про свої якісь проблеми... І я такий думаю: вау, ну діти — це зовсім не ті люди, які нічого не знають. історій, і ти в них навчаєшся. І мені так було круто провести цей вечір", - згадав він.

Нагадаємо, Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком.

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