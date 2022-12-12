Украинский певец Владимир Дантес стал гостем проекта "Тихий вечір" з Оленою Кравець на канале Дом. В интервью Кравец музыкант рассказал, что общаясь с детьми его возлюбленной Даши Кацуриной, он понял, каким источником вдохновения они могут быть.

Как известно, у избранницы Дантеса Даши Кацуриной сын Иван и дочь Александра от предыдущего брака с Мишей Кацуриным.

"Отец у этих детей есть. И он реально отец. Но мне очень приятно и круто проводить с ними время, когда есть такая возможность. Это круто, когда ты видишь, как тебя начинают воспринимать дети. С малым у меня вообще суперотношения. Хоть где-то я полный авторитет", — сказал Владимир Дантес.

Также Владимир Дантес рассказал трогательную историю об общении со старшей дочерью Кацуриной, шестилетней Сашей.

"Однажды Даша укладывала малого и легла спать. А я сидел, были какие-то плохие новости, мы были в туре. Я налил себе виски, сижу. А Саша говорит: "А что ты пьешь?" Говорю: "Виски с черным напитком (чтобы не рекламировать)". Она говорит: "А можно и мне это?" Ну, не виски, а этот напиток. Говорю: "Да". И мы начали с ней просто разговаривать. Она мне что-то свое рассказывает о школе, о детсаде, об Украине, где она была... А я ей о своих каких-то проблемах... И я такой думаю: вау, ну дети — это совсем не те люди, которые ничего не знают. Это же источник каких-то историй, и ты у них учишься. И мне так было круто провести этот вечер", - вспомнил он.

Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.

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