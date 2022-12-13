Так, після 2014-го року Вітовська прийняла жорстке рішення не працювати не те що з росіянами, а й з російськомовним продуктом.
За словами Вітовської завжди треба робити по правді.
«Будь-який компроміс – ви нічого не отримаєте. Це мій секрет. Виклик треба приймати, навіть, якщо буде певне забуття. Все одно Господь виведе, якщо ви будете по правді», - пояснила Ірма Вітовська своє життєве кредо в інтерв’ю ЖВЛ.
Так і сталося – Вітовська фактично припинила зніматися в серіалах, а натомість стала зіркою великого кіно і зібрала усі національні нагороди як краща акторка.
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За словами Ірми, їй пощастило і з 2014-го року на екрани вийшло 14 фільмів, у яких вона знялася.
Та зараз через війну зйомки майже зупинилися, актриса каже, що до довоєнних темпів вона повернеться ще нескоро.
«Кіно в таких обсягах зніматися ще довго не буде навіть після перемоги», - впевнена Ірма Вітовська.
Нагадаємо, зірка "Євробачення" Руслана поїхала в США та вразила українців кадрами.
Також повідомлялось, що Потапу пригадали від'їзд в Іспанію, коли він вирішив заспівати про Україну.
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