Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський - відомий український співак та переможець шоу "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Лазановський показав, як танцює і показала, що чекає кожна мати на Миколу.

"Чекаю адресу в повідомлення", - написав Лазановський.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ви випадково стриптизером не працюєте. У вас талант", "точно) я та сама мама, беру", "А до Харкова доставку можна оформити?", "Пиши свій, виїжджаю", "Красавчик! Дякую за гарний настрій сьогодні і завжди , коли бачу тебе. Шкода, що моїй онуці всього 12, а може, почекаєш? Веселий був би зять і талановитий надзвичайно!".

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А ще Politeka повідомляла, що переможець "Голос країни" Лазановський випробував руки на міцність у спортзалі.

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