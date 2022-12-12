Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец и победитель шоу "Голос країни", где был в команде Нади Дорофеевой. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Лазановский показал, как танцует и показала, что ждет каждая мама на Николая.

"Жду адрес в сообщения", - написал Лазановский.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы случайно стриптизером не работаете. У вас талант", "точно) я та самая мама, беру", "А в Харьков доставку можно оформить?", "Пиши свой, выезжаю", "Красавчик! Спасибо за хорошее настроение сегодня и всегда, когда вижу тебя. Жаль, что моей внучке всего 12, а может, подождешь? Веселый был бы зять и талантлив необычайно!".

Напомним, победитель "Голос країни" Лазановский поддержал тренд танца Венздей

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