Як пише Politeka.net , Ганна Різатдінова - відома українська художня гімнастка, яка брала участь у шоу "Танці зі зірками", де її підтримував Влад Яма. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. На цей раз зірка поділилася відео, де показала свої таланти з червоною стрічкою, під музику з Венздей.
"З минулого прекрасного життя…", - написала Ганна.
Фанати поставили понад тисячу лайків, включаючи шеф-кухаря Євгена Клопотенка, та написали коментарі:
"Це дуже красиво і чутливо така красива .. вражає ... майбутнє буде таке ж прекрасне як ви вже буде добре", "Краса і грація", "Прекрасна".
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Напомним, фаворитка Влада Ямы из "Танці з зірками" заговорила о свадьбе
А ще Politeka повідомляла, що фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками" відкрита про батьківщину в Криму.
Також Politeka писала, що Ганна Різадінова зненацька поділилася з українцями двома добрими новинами