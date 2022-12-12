Як пише Politeka.net , Ганна Різатдінова - відома українська художня гімнастка, яка брала участь у шоу "Танці зі зірками", де її підтримував Влад Яма. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. На цей раз зірка поділилася відео, де показала свої таланти з червоною стрічкою, під музику з Венздей.

"З минулого прекрасного життя…", - написала Ганна.

Фанати поставили понад тисячу лайків, включаючи шеф-кухаря Євгена Клопотенка, та написали коментарі:

"Це дуже красиво і чутливо така красива .. вражає ... майбутнє буде таке ж прекрасне як ви вже буде добре", "Краса і грація", "Прекрасна".

Напомним, фаворитка Влада Ямы из "Танці з зірками" заговорила о свадьбе

А ще Politeka повідомляла, що фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками" відкрита про батьківщину в Криму.

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