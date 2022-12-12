Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова - известная украинская художественная гимнастка, которая участвовала в шоу "Танці з зірками", где ее поддерживал Влад Яма. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась видео, где показала свои таланты с красной лентой, под музыку из Венздей.
"Из прошлой прекрасной жизни…", - написала Анна.
Фанаты поставили более тысячи лайков, включая шеф-повара Евгения Клопотенко, и написали комментарии:
"Это очень красиво и чувствительно такая красивая .. впечатляет...будущее будет такое же прекрасное как вы уже будет хорошо", "Красота и грация", "Прекрасная".
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А еще Politeka сообщала, что фаворитка Влада Ямы из "Танців з зірками" разоткровенничалась о родине в Крыму
Также Politeka писала, что Анна Ризадинова неожиданно поделилась с украинцами двумя хорошими новостями