Як пише Politeka.net , Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Маша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Маша поділилася стильним чином у хустці та капелюшку.

"Сумую за гламурним життям...", - написала Маша.

Фанати, включаючи Володимира Ярославського з "Майстер Шеф", поставив тисячі лайків та написали коментарі:

"Як же це красиво, просто насолода для очей", "Це ж не назавжди… Нас ще чекає наше найкраще", "Немає другої Маші. Одна така яскрава", "Маша, Ви пряма модель. Все ж таки, які україночки красиві жінки! !!", "Також сумую за своїм життям", "Майкл Джексон повстав", "Марія ви неперевершені", "Гламурна мілфа".

Нагадаємо, Єфросиніна безкультурно висміяла азіатів за їх захоплення, влаштувавши цькування

А ще Politeka повідомляла, що Маша Єфросиніна здивувала новим одкровенням та звернулася до українців

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