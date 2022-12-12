Як пише Politeka.net , Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Маша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Маша поділилася стильним чином у хустці та капелюшку.
"Сумую за гламурним життям...", - написала Маша.
Фанати, включаючи Володимира Ярославського з "Майстер Шеф", поставив тисячі лайків та написали коментарі:
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"Як же це красиво, просто насолода для очей", "Це ж не назавжди… Нас ще чекає наше найкраще", "Немає другої Маші. Одна така яскрава", "Маша, Ви пряма модель. Все ж таки, які україночки красиві жінки! !!", "Також сумую за своїм життям", "Майкл Джексон повстав", "Марія ви неперевершені", "Гламурна мілфа".
Нагадаємо, Єфросиніна безкультурно висміяла азіатів за їх захоплення, влаштувавши цькування
А ще Politeka повідомляла, що Маша Єфросиніна здивувала новим одкровенням та звернулася до українців
Також Politeka писала, що лихо трапилося з Машею Єфросиніною на святі у Горбунова, ведуча ледь не загинула