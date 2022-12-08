В новом выпуске совместного шоу Марии и певицы Оли Поляковой "Взрослые девочки" звезды обсуждали ведьмовство, магию и привороты. К теме Ефросинина решила рассказать о ЧП, которое около четырех лет назад чуть не стоило ей жизни.

Тогда Маша с мужем пришли к Юрию Горбунову на праздник, который проходил на реке, на деревянном пантоне на Трухановом острове.

"Я с букетом цветов, Тимур немного позади, прихожу поздравлять Юрку, дарю ему цветы, вижу Катю Осадчую, где-то в 10 шагах от меня. Куча людей, все пьют, поют. И именно я делаю три шага, подо мной проваливаются доски, я ухожу под воду. Под водой торчат такие шпалы, железный штырь, который протыкает мне бедро в мягкую часть, в сантиметре от моего живота. То есть еще сантиметр и он бы меня полностью проткнул и вылез бы где-то в районе горла, я бы была уже мертвая", - вспоминает Маша.

Ведущую отвезли в больницу, от боли она теряла сознание. На следующий день ей позвонил Горбунов, поинтересовался, как она чувствует себя, и посоветовал обратиться к "знающему человеку". Тогда Ефросинина пошла снимать "сглаз".

"Мне нашли человека, к которому, как говорится, ездит весь Киев. Я к нему приехала. Он делает очень распространенную в Украине штуку, это называется сливать на воск, и будто с тебя вся нечисть, сглаз сходит. И она сказала, что мне реально сделано на профессиональную смерть с 2014 года. Как я уволилась с Нового канала, у меня действительно никак не складывалась карьера. Что ни шоу, то неудача, провал, какой кастинг, меня не берут", — признается Мария.

Гадалка также запугала Ефросинину, что ее сглазила коллега, и не только на профессиональную смерть, а на то, что она всегда будет "ходить по лезвию" и с ней физически случится что-то страшное.

"И она сказала, что сделано на профессиональную смерть. Сделано моей коллегой, которой не дает покоя моя карьера и мои большие проекты. Не знаю кто это, ей с этим жить", - рассказала Маша и добавила, что дальше, после участия в шоу "Танцы со звездами" 2018 года, ее дела пошли вверх, она вернулась на экраны.

Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.