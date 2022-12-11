В этот раз на своей странице в Instagram звезда заговорила о новом проекте, касающемся украинских подростков.

"Смелая ли я? Не знаю… Пожалуй, жестко ответить и поставить обидчика на место - да.. А дать ему по роже - нет.. Хотя сейчас понимаю, что умение быть физически подготовленным к любым оскорблениям просто сверхважно! Но мы взрослые и все же немного разбираемся в людях, что-то интуитивно можем почувствовать, где-то обойти опасность, справиться в конце концов", — пишет Маша Ефросинина.

Благотворительный фонд ведущей положил начало социальному проекту «Смелая», в рамках которого девушек-подростков обучают самообороне и оказывают психологическую помощь.

"Современные украинские подростки умеют различать звуки взрывов и воздушной обороны, знают об угрозе пыток. Фото с пометкой "чувствительный контент" стали для них повседневностью. Конечно, на каждом из них сказались травматические события с начала полномасштабного вторжения", - добавила Мария.

По словам Ефросининой, для девушек в возрасте 12-18 лет участие в проекте бесплатное.

"Осознание своего состояния — уже 50% успеха. Нам, как нации, нужно принять, что ни один украинец не остался нетравмированным из-за войны", - подчеркнула ведущая.

Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.