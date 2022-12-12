Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Маша поделилась стильным образом в платке и шляпке.

"Скучаю по гламурной жизни…", - написала Маша.

Фанаты, включая Владимира Ярославского из "Мастер Шеф", поставил тысячи лайков и написали комментарии:

"Как же это красиво, просто наслаждение для глаз", "Это же не навсегда… Нас еще ждет наше лучшее", "Нет второй Маши. Одна такая яркая", "Маша, Вы прям модель. Все же, какие украиночки красивые женщины!!!", "Также скучаю по своей жизни", "Майкл Джексон восстал", "Мария вы непревзойденны", "Гламурная милфа".

Напомним, Ефросинина бескультурно высмеяла азиатов за их увлечения, устроив травлю

А еще Politeka сообщала, что Маша Ефросинина удивила новым откровением и обратилась к украинцам

Также Politeka писала, что беда случилась с Машей Ефросининой на празднике у Горбунова, ведущая едва не погибла



