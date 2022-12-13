Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ганна поділилася фотографіями, де позувала у прозорій білизні.

"Щось не вигадав підпис, тому допомагайте)", - написала Трінчер.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Але тут уже байдужий підпис Аня, йду друкувати це фото на великий календар", "мати рідна, що за пожежа", "Відразу роби два календарі", "Солодка вишенька на торті", "Дуже непросто в житті зрозуміти, який міст слід перейти, а який спалити", "Аня, щось біле видніється на дупі, так задумано або яка пташка повз пролетіла?", "Помста тренеру, коли він тобі відмовив з тренуванням", "Це просто підпал, вогонь".

Нагадаємо, Ганна Трінчер зважилася на кардинальну зміну іміджу, звернувшись за порадою.

А ще Politeka повідомляла, що Трінчер зобразила ситуацію, в якій себе впізнали всі українці.

Також Politeka писала, що Трінчер похвалилася модною обновкою, яку дозволила собі у чорну п'ятницю.



