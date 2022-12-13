Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Анна поделилась фотографиями, где позировала в прозрачном белье.
"Что-то не придумала подпись, поэтому помогайте)", - написала Тринчер.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Но тут уже безразлична подпись Аня, иду печатать это фото на большой календарь", "Мамочка родная, что за пожар", "Сразу делай два календаря", "Сладкая вишенка на торте", "Очень непросто в жизни понять, какой мост следует перейти, а какой сжечь", "Аня, что-то белое виднеется на заднице, так задумано или какая птичка мимо пролетела?", "Месть тренеру, когда он тебе отказал с тренировкой", "Это просто поджог, огонь".
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