Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф" колумбійського походження. Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділився кадрами, де позував разом із українськими військовими.

"Боремося за свободу сьогодні, боролися вчора і ще будемо завтра. Насправді, руками це робитимуть не якісь зомбі, це справжні люди, такі як ми. Зараз вони в окопах, на нулях, проводять контрнаступи, захищають, зберігають сотні та тисячі життів. Хочу привітати вас із Днем Сухопутних Військ ЗСУ. Сьогодні подумки дякуємо тим, хто за метри від ворога щодня, бореться зі страхом і злом, дивлячись у вічі", - написав Ектор.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Слава Україні!! Слава ВСУ!!! Ектор, мені дуже подобається ваш червоний пояс, кльово!!", "Молодці, нехай буде мир і спокій у нас, бережи вас Бог".

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, чим його вразили українці в умовах блекауту.

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