Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья "Мастер Шеф" колумбийского происхождения. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделился кадрами, где позировал вместе с украинскими военными.
"Боремся за свободу сегодня, боролись вчера и еще будем завтра. На деле, руками это будут делать не какие-нибудь зомби, это настоящие люди, такие как мы. Сейчас они в окопах, на нулях, проводят контрнаступления, защищают, сохраняют сотни и тысячи жизней. Хочу поздравить вас с Днем Сухопутных Войск ВСУ. Сегодня мысленно благодарим тех, кто в метрах от врага каждый день, борется со страхом и злом, глядя в глаза", - написал Эктор.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Слава Украине!! Слава ВСУ!!! Эктор, мне очень нравится ваш красный пояс, клево!!", "Молодцы, да будет мир и покой у нас, храни вас Бог".
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