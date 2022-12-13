Як пише Politeka.net , Олександра Мудрая - учасниця шоу "Холостяк" з Олександром Топольським. Дівчина є однією з фавориток проекту і нещодавно поділилася пристрасним поцілунком із головним героєм. А цього разу Мудра опублікувала фото з Майамі, де є бізнес у Топольського. Олександра не розповіла, з якого приводу вирушила до США, інтригуючи українців.
"Негазованої води, будь ласка", - написала Мудра в публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"А хто воду наливає?", "Карпатська ключова?", "Квіточка", "Дуже красива", "Найкрасивіша", "Неперевершена просто", "Яка ж ти красива", "Знаєш, я навіть злякався, що ти покинула проект у цій серії, яка була", "Найгідніша учасниця", "Миленька така".
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Нагадаємо, фаворитка "Холостяка" віддалася почуттям наодинці з Топольським.
А ще Politeka повідомляла, що "Холостяк" Топольський отримав від рідної людини абсурдні повідомлення про "визволителів" України
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