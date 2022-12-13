Как пишет Politeka.net, Александра Мудрая - участница шоу "Холостяк" с Александром Топольским. Девушка является одной из фавориток проекта и недавно поделилась страстным поцелуем с главным героем. А в этот раз Мудрая опубликовала фото из Майами, где есть бизнес у Топольского. Александра не рассказала, по какому поводу отправилась в США, интригуя украинцев.
"-Негазированной воды, пожалуйста", - написала Мудрая в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"А кто водичку наливает?", "Карпатская ключевая?", "Цветочек", "Очень красивая", "Самая красивая", "Непревзойденная просто", "Какая же ты красивая", "Знаешь, я даже испугался, что ты покинула проект в этой серии, которая была", "Самая достойная участница", "Миленькая такая".
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