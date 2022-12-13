Ліза Кондрашевська у сьомому випуску залишила шоу "Холостяк". Вона пояснила це тим, що Алекс Топольський образив її своїми різкими виразами.

Як повідомляє Politeka.net, учасниця 12-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" з Алексом Топольським – круп'є Ліза – розчарувалася в тому, що можна знайти кохання на проекті. Крім того, на своїй сторінці в Інстаграмі вона обрушилася з критикою на головного героя реаліті Алекса Топольського.

Ліза Кондрашевська у сьомому випуску залишила шоу "Холостяк". Вона пояснила це тим, що Алекс Топольський образив її своїми різкими виразами, тому вона не бачить спільного з ним майбутнього.

Вона розповіла, що сподівалася зустріти на проекті свого чоловіка, оскільки учасники попередніх сезонів показали, що це можливо. Наприклад, Микита Добринін та Даша Квіткова , які після фіналу шоу створили родину.

"На початку я мав інтерес до Алекса, якийсь час я ще була в якійсь ілюзії і сподівалася на взаємні почуття, але... Але ви самі бачили все. Я вам ще розповім правду, що відбувалося на нашому першому побаченні. Ось чому я була здивована і розчарована його словами, що я була закрита і неемоційна. А після того, як він ще зрав мій вірш, я зрозуміла, що ловити мені тут нічого... Цікаве продовження will be...", - написала Ліза Кондрашевська.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський після прем'єри шоу здивував новим одкровенням.