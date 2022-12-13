Лиза Кондрашевская в седьмом выпуске покинула шоу "Холостяк". Она объяснила это тем, что Алекс Топольский обидел ее своими резкими выражения.

Как сообщает Politeka.net, участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" с Алексом Топольским – крупье Лиза – разочаровалась в том, что можно найти любовь на проекте. Кроме того, на своей странице в Инстаграм она обрушилась с критикой на главного героя реалити Алекса Топольского.

Лиза Кондрашевская в седьмом выпуске покинула шоу "Холостяк". Она объяснила это тем, что Алекс Топольский обидел ее своими резкими выражения, поэтому она не видит совместного с ним будущего.

Она рассказала, что надеялась встретить на проекте своего мужчину, так как участники предыдущих сезонов показали, что это возможно. Например, Никита Добрынин и Даша Квиткова, которые после финала шоу создали семью.

"В начале у меня был интерес к Алексу, некоторое время я еще была в какой-то иллюзии и надеялась на взаимные чувства, но… Но вы сами видели все. Я вам еще расскажу правду, что происходило на нашем первом свидании. Вот почему я была удивлена и разочарована его словами, что я была закрыта и неэмоциональна. А после того как он еще з*срал мое стихотворение, я поняла, что ловить мне здесь нечего... Интересное продолжение will be…", - написала Лиза Кондрашевская.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

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