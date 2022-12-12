Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка була солісткою "Час і Скло" та дружиною Володимира Дантеса. Тепер зірка зустрічається з ресторатором Михайлом Кацуріним, який був другом сім'ї. А нещодавно Дорофєєва випустила пісню з новим хлопцем, що не робила навіть із Володимиром Дантесом. А на новому відео в Тікток Надя показала її живе виконання.

"Прямий ефір зі Львова", - написала Дорофєєва.

"А де виживали щось? В Іспанії чи в Італії?", - запитала українка під відео.

"Чому не українською?", - відповіла Надя українською мовою українці.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Всіх хвилює питання, де ви виживали", "Надя, ти космос", "прикро, що багато хто не розуміє сенсу пісні, ви круті, продовжуйте розвивати культурний бік нашої України", "Так подобається ця пісня", "Пісня топ! А ще я хвилювалася, щоб джинси не спали…", "Надія, терміново гоу на уроки танців".

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