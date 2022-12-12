Алекс Топольський розсекретив, скільки на місяць він заробляє і не оминув чутки про те, що жодного бізнесу в США він не має, і що він живе за рахунок багатих жінок.

Герой українського романтичного шоу "Холостяк-12" Алекс Топольський, який мріє на проекті знайти свою долю, зізнався, що до пандемії Covid-19 заробляв більше, ніж зараз. В інтерв'ю відомому ведучому Славі Дьоміну розсекретив суму свого заробітку та відповів на чутки.



Алекс Топольський розсекретив, скільки за місяць він заробляє зараз і поділився, що коронавірус сильно вплинув на його бізнес:

"До ковіда було набагато краще. До ковіда я заробляв десь 60 тисяч чистими на місяць, а після ковіда бізнес постраждав. І зараз у 2 – 2,5 рази менше", - зізнався Алекс.

Не обійшов увагою Алекс Топольський і чутки про те, що жодного бізнесу в США він не має, і що він живе за рахунок багатих жінок.

"Якби мені пропонували гроші дівчата, які в Беверлі-Гіллз живуть, то я б, напевно, сидів з цією дівчиною, або бабусею, масажував їй спину біля басейну, поки вона п'є "Маргариту" і думав, як би мені себе втопити у цьому басейні, якщо я роблю таке... Це не в моєму характері, я б у житті таке не зміг робити, тому я й працював чорноробом у Чикаго та Нью-Йорку, роздавав ці флаєри... Ніколи до цього не йшов. У Лос-Анджелесі таких можливостей, якщо ти хочеш у цьому напрямі розвиватись, дуже багато”, – зазначив Алекс Топольський.

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