Алекс Топольский рассекретил, сколько в месяц он зарабатывает и не обошел слухи о том, что никакого бизнеса в США у него нет, и что он живет за счет богатых женщин.

Герой украинского романтического шоу "Холостяк-12" Алекс Топольский, который мечтает на проекте найти свою судьбу, признался, что до пандемии Covid-19 зарабатывал больше, чем сейчас. В интервью известному ведущему Славе Демину рассекретил сумму своего заработка и ответил на слухи.



Алекс Топольский рассекретил, сколько в месяц он зарабатывает сейчас и поделился, что коронавирус сильно повлиял на его бизнес:

"До ковида было намного лучше. До ковида я зарабатывал где-то 60 тысяч чистыми в месяц, а после ковида бизнес пострадал. И сейчас в 2 – 2,5 раза меньше", — признался Алекс.

Не обошел вниманием Алекс Топольский и слухи о том, что никакого бизнеса в США у него нет, и что он живет за счет богатых женщин.

"Если бы мне предлагали деньги девушки, которые в Беверли-Гиллз живут, то я бы, наверное, сидел с этой девушкой, или бабушкой, массировал бы ей спину у бассейна, пока она пьет "Маргариту" и думал, как бы мне себя утопить в этом бассейне, если я делаю такое... Это не в моем характере, я бы в жизни такое не смог делать. Поэтому я и работал чернорабочим в Чикаго, и в Нью-Йорке, раздавал эти флаеры. Никогда к этому не шол. В Лос-Анджелесе таких возможностей, если ты хочешь в этом направлении развиваться, очень много", – отметил Алекс Топольский.

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