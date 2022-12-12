Як пише Politeka.net, Злата Огневич – відома українська співачка, яка була головною героїнею шоу "Холостячка". На проекті переміг бізнесмен Андрій Задворний, але відразу після проекту пара розійшлася. Не забуває Злата і про ТікТок, де ділиться із фанатами найцікавішим.
На цей раз Злата поділилася кадрами, де стояла біля залізничного полотна. У цей момент проїхав експрес, буквально за кілька кроків від Огневич. Як можна зрозуміти, зірка це зробила спеціально для зйомок.
"Відповідь користувачу. Зйомки кліпу "Як мені бути". Було страшно. Як і машиністу, я думаю", - написала Огневич.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Почув сварки локомотивної бригади через відео", "я була у вас на концерті на Донеччині. місто Мирноград. У мене досі фото з вами в рамці важить", "Та могло затягнути, жах", "Це дуже ризиковано, не чиніть так більше, будь ласка!!!. Але пісня хороша".
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