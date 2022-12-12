Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая была главной героиней шоу "Холостячка". На проекте победил бизнесмен Андрей Задворный, но сразу же после проекта пара разошлась. Не забывает Злата и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Злата поделилась кадрами, где стояла возле железнодорожного полотна. В этот момент проехал экспресс, буквально в паре шагов от Огневич. Как можно понять, звезда это сделала специально для съемок.
"Ответ пользователю. Съемки клипа "Как мне быть". Было страшно. Как и машинисту, я думаю", - написала Огневич.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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