Певица Злата Огневич, главная героиня шоу "Холостячка" показала, как чуть не попала под поезд, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая была главной героиней шоу "Холостячка". На проекте победил бизнесмен Андрей Задворный, но сразу же после проекта пара разошлась. Не забывает Злата и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Злата поделилась кадрами, где стояла возле железнодорожного полотна. В этот момент проехал экспресс, буквально в паре шагов от Огневич. Как можно понять, звезда это сделала специально для съемок.

"Ответ пользователю. Съемки клипа "Как мне быть". Было страшно. Как и машинисту, я думаю", - написала Огневич.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Услышал ссоры локомотивной бригады через видео", "я была у вас на концерте в Донецкой области. город Мирноград. У меня до сих пор фото с вами в рамке весит", "Та могло затянуть, ужас", "Это очень рискованно, не поступайте так больше, пожалуйста!!!. Но песня хороша".

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