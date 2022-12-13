Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і почала крутити роман із його найкращим другом Мишком Кацуріним, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. А цього разу зірка здивувала шанувальників та зіркових колег відвертою заявою.

Як виявилося, Надя вирішила розкаятися за свою безвідповідальність та інфантильність та написала відверту пост-заяву. За словами артистки, вона випадково побачила, що її в одному з російських серіалів 4 роки тому грала пісня гурту "Время и Стекло". І, як зізнається, її це "дуже тригернуло", тому вона вирішила відверто про це поговорити.

"Ніякого скандалу зараз не сталося і про те, що моя пісня там грає я не знала, бо я, як артист , не контролюю і частіше за все не в курсі таких речей, але це не важливо, це мене не виправдовує і це нічого не змінює. До 24/02 я була інфантильна і безвідповідальна. Мені було комфортно вважати себе аполітичною. Більше того, мені здавалося, що бути аполітичною це класно і, так би мовити, дуже по-творчому. За цей рік я усвідомила 3 речі: 1. росія - країна-злочинець, яка порушує права українців не 9 місяців, не 8 років, а сторіччя поспіль 2. Мистецтво не буває аполітичним. 3. Мені прикро, що я в будь якій формі коли-небудь співпрацювала з їхнім ринком і не розуміла, що співпрацюю зі злом. Мені шкода, що я не осягнула всього цього раніше", - написала Дорофєєва.

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