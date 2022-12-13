Популярна українська актриса Ганна Саліванчук разом із колегами знялася у спеціальних роликах для українців, щоб їх підтримати. Так, напередодні затишних та атмосферних свят у році були створені автентичні різдвяні ролики із зірками.
«Наші традиції красиві та неповторні, тому наша мета – підкреслити цінність, зробити їх трендовими та популярними. Для історій було обрано чотири різдвяні традиції: колядування, День Святого Миколая, вертеп та святвечір ✨
Святкові ролики вже в ефірі, а завтра ми почнемо ділитися ними у соціальних мережах. А поки що пропонуємо подивитися теплі фотографії та надихнутися святковою атмосферою 👆» - сказано у підписі.
Володимир Дантес, Олександра Зарицька (KAZKA), Ганна Саліванчук, Микита Добринін та Леонід Мартинчик та інші артисти з'явилися на зйомках.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Пасажирський автобус спалахнув під час руху: кадри НП на Закарпатті
Відомий актор з росії згадав, як відпочивав в Одесі: "Мені соромно та боляче..."
"Повинні до цього готуватися": чи отримала рф нову партію дронів і на скільки ударів залишилося ракет
Зірка "1+1" Падалко насмішила кадрами нового безглуздого "креативу по-російськи": "Окупанти вирішили..."
Також актори «Вечірнього Кварталу» та «Жіночого Кварталу» зібралися в українському вбранні з різдвяною зіркою.
Також на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка поділилася зворушливими кадрами із минулорічної сімейної фотосесії у новорічні свята. На фото вона позувала із дітьми, але без чоловіка.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.
Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зворушила українок талантами маленького сина.