Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Не забуває Цибульська і про Інстаграм, де ділиться найцікавішим. А цього разу зірка розповіла, скільки у неї було чоловіків, озвучивши популярний у мережі жарт.
"Щоб не розслаблявся", - написала Оля у своєму блозі.
Фанати поставили понад 5 тисяч лайків та написали коментарі:
"Оля, ви вогонь", "Не у всіх чоловіків гарне почуття гумору", "Останнім часом вогонь", "Оля ось ти стрільнула", "Я ваш гумор обожнюю", "Лол, переглянула кілька разів", "Ааа, кричу , мені дуже подобається "," Ось, кому це потрібно знати, скільки їх у тебе було? де потрапило 4.5 року, ми просто "зустрічалися" у 16 років, а потім зустрілися у 20 і ось уже 6 років офіційного шлюбу".
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Це знамення": доки Москву затоплює, російські кораблі потрапили в крижану пастку
Макс Барських після концерту в Одесі несподівано висловився щодо мови: "Для мене це..."
Alyona Alyona показала, як просувається її схуднення, та насмішила українців: "Ну як перестати їсти?"
Зірка "1+1" Падалко насмішила кадрами нового безглуздого "креативу по-російськи": "Окупанти вирішили..."
Нагадаємо, конфуз трапився з кумою Дзідзьо Цибульською перед виходом на сцену.
Також Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська показала, як лікується вдома
А ще Politeka писала, що кума Дзідзьо Цибульська відповіла хейтерам, записавши звернення