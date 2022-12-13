Кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми Оля Цибульська зізналася, скільки в неї було чоловіків, насмішивши українців.

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Не забуває Цибульська і про Інстаграм, де ділиться найцікавішим. А цього разу зірка розповіла, скільки у неї було чоловіків, озвучивши популярний у мережі жарт.

"Щоб не розслаблявся", - написала Оля у своєму блозі.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків та написали коментарі:

"Оля, ви вогонь", "Не у всіх чоловіків гарне почуття гумору", "Останнім часом вогонь", "Оля ось ти стрільнула", "Я ваш гумор обожнюю", "Лол, переглянула кілька разів", "Ааа, кричу , мені дуже подобається "," Ось, кому це потрібно знати, скільки їх у тебе було? де потрапило 4.5 року, ми просто "зустрічалися" у 16 ​​років, а потім зустрілися у 20 і ось уже 6 років офіційного шлюбу".

Нагадаємо, конфуз трапився з кумою Дзідзьо Цибульською перед виходом на сцену.

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