Кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы Оля Цибульская призналась, сколько у нее было мужчин, насмешив украинцев.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Не забывает Цибульская и об Инстаграм, где делится самым интересным. А в этот раз звезда рассказала, сколько у нее было мужчин, озвучив популярную в сети шутку.

"Чтобы не расслаблялся", - написала Оля в своем блоге.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Оля, вы огонь", "Не у всех мужчин хорошее чувство юмора", "В последнее время огонь", "Оля вот ты стрельнула", "Я ваш юмор обожаю", "Лол, пересмотрела несколько раз", "Ааа, ору, мне очень нравится", "Вот, кому это нужно знать, сколько их у тебя было?", "Ольчик, это прямо топ", "Ахаха у меня так и с мужем он был второй а теперь последний, потому что нефиг было шлятся где попало 4.5 года, мы просто "встречались" в 16 лет а потом встретились в 20 и вот уже 6 лет официального брака".

Напомним, конфуз случился с кумой Дзидзьо Цибульской перед выходом на сцену

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