Як пише Politeka.net , Катерина Лозовицька – відома українська модель, яка бере участь у шоу "Холостяк" з Алексом Топольським. Модель стала однією із фавориток проекту і за нею стежать десятки тисяч українців в Інстаграмі. А цього разу Катерина показала свій образ для чергової церемонії троянд.

"Неймовірно гарний образ на церемонію троянд", – написала Катя.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ні, образ не гарний і нафарбований вульгарно. А сама Катя красива", "ви дуже хороша) але помаду я б вам зробила іншу))))", "Образ гармонійний, але помаду хотілося б ніжніше, дуже контрастне з білим", "Красуня! Переможниця холостяк 12! Тільки навіщо тобі цей Топольський, це просто жах! Ти красуня і тобі потрібен інший принц", "Ні, не подобається. Дурність повна", "Дуже красива дівчина, але кепка безглузда і груба помада".

Нагадаємо, Катя з "Холостяка-12" заступилася за Алекса Топольського після скандалу.

А ще Politeka повідомляла, що фаворитка "Холостяка" розповіла, яким вийшов їхній перший поцілунок.

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