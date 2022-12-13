Как пишет Politeka.net, Катерина Лозовицкая - известная украинская модель, которая участвует в шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. Модель стала одной из фавориток проекта и за ней следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм. А в этот раз Катерина показала свой образ для очередной "церемонии роз".

"Невероятно красивый образ на церемонию роз", - написала Катя.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Нет, образ не красив и накрашен вульгарно. А сама Катя красивая", "вы очень хорошая) но помаду я бы вам сделала другую))))", "Образ гармоничен, но помаду хотелось бы нежнее, очень контрастное с белым", "Красотка! Победительница холостяк 12! Только зачем тебе этот Топольский, это просто ужас! Ты красавица и тебе нужен другой принц", "Нет, не нравится. Глупость полная", "Очень красивая девушка, но кепка дурацкая и грубая помада".

Напомним, Катя из "Холостяка-12" вступилась за Алекса Топольского после скандала

А еще Politeka сообщала, что фаворитка "Холостяка" рассказала, каким получился их первый поцелуй

Также Politeka писала, что фаворитка "Холостяка" отдалась чувствам наедине с Топольским



