Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный украинский бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк". Во время последнего эпизода шоу Алекс успел поцеловаться с участницей - моделью Екатериной Лозовицкой. Участница опубликовала этот фрагмент шоу в своем Инстаграм, где за ней уже следят десятки тысяч фанатов.
"Первый поцелуй…
Честно говоря, несмотря на момент из «удиви меня», я знала, что поцелуй произойдет на следующем нашем свидании. По моим ощущениям это было очень логично и очевидно.
Мне уже этого хотелось, ему тоже. Я решила, что буду следовать своим ощущениям и порывам.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Бабушку, которая пострадала из-за взрывов, выгнали из заведения в Киеве: "Хотела погреться"
"Указ путина": в россии детям запретили "неправильно одеваться" на новогодние праздники
"Холостяк" Топольский признался, с какими девушками ему неприятно быть на проекте: "После того..."
Жена Ткача из "Квартал 95" попала в конфуз, появились кадры: "Ну что, любимая страна..."
Да, у нас не было достаточно времени вместе. Да, возможно наша история началась не так, как я себе представляла. Однако, когда зарождаются настоящие симпатии и привлечения, то они омрачают все заморочки и обстоятельства.
Я позволила себе стать ближе к Алексу и отключить голову. И в том моменте это было неотразимо.
Первый поцелуй на закате. Бывает ли что-то романтичнее вообще?", - написала Катя.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Вы красавица и вообще хороший человек", "Катя ты самая лучшая девушка на проекте. Красивая, уравновешенная, в отличие от некоторых участниц, воспитанная, не скандалистка. Сразу понятно, зачем ты пришла на проект", "Если вы не выиграете, то я бесполезно смотрю".
Напомним, фаворитка "Холостяка" Топольского жестко высказалась после скандала на шоу
А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Топольский признался, с какими девушками ему неприятно быть на проекте
Также Politeka писала, что фаворитка "Холостяка 2022" Топольского засветила роскошную фигуру в купальнике