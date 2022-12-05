Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный украинский бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк". Во время последнего эпизода шоу Алекс успел поцеловаться с участницей - моделью Екатериной Лозовицкой. Участница опубликовала этот фрагмент шоу в своем Инстаграм, где за ней уже следят десятки тысяч фанатов.

"Первый поцелуй…

Честно говоря, несмотря на момент из «удиви меня», я знала, что поцелуй произойдет на следующем нашем свидании. По моим ощущениям это было очень логично и очевидно.

Мне уже этого хотелось, ему тоже. Я решила, что буду следовать своим ощущениям и порывам.

Да, у нас не было достаточно времени вместе. Да, возможно наша история началась не так, как я себе представляла. Однако, когда зарождаются настоящие симпатии и привлечения, то они омрачают все заморочки и обстоятельства.

Я позволила себе стать ближе к Алексу и отключить голову. И в том моменте это было неотразимо.

Первый поцелуй на закате. Бывает ли что-то романтичнее вообще?", - написала Катя.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы красавица и вообще хороший человек", "Катя ты самая лучшая девушка на проекте. Красивая, уравновешенная, в отличие от некоторых участниц, воспитанная, не скандалистка. Сразу понятно, зачем ты пришла на проект", "Если вы не выиграете, то я бесполезно смотрю".

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