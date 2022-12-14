Улюбленець публіки, ведучий багатьох телепередач Григорій Решетник, який був ведучим шоу "Холостячка" та "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав незвичайне фото зі знімального майданчика та розповів, як любить свою роботу.

Як видно, Григорій зображений у студії з тьмяним світлом та гарними меблями. Перед камерою він з'явився в ошатному чорному костюмі, як з голочки, і в білій сорочці з лакованими туфлями. Він виглядає стомленим, і це не дивно, адже провів на зйомках 12 годин.

У підписі до публікації Решетник розповів про свою роботу: "12-ть годин на знімальному майданчику. Безліч емоцій, вражень та талановитих людей навколо. Щиро дякую найкращій команді @stbua та @holostyakstb. Ми не занижуємо планку - ми створюємо дуже якісний і найпопулярніший телевізійний продукт! Щасливий, бо люблю людей і свою роботу".

А користувачі відразу почали коментувати нову публікацію шоумена: "Неймовірний ведучий", "Це зараз зйомки нового сезону?", "Гриша, на пост-шоу ми почуємо справжній голос дівчат?", "Дякую за таких наших людей!", "Це пожежа", "А що це за проект?", "Холостяк просто топ, хто не згоден той неправий".

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