Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Знаменитість був одружений з нотаріусом Христиною, а з літа поточного року у пари почалися проблеми. Телеведучий Слава Дьомін зазначив, що все почалося з поїздки Володимира до Канади дітей від минулої дружини. А нещодавно стало відомо, що пара розлучилася, але підтвердження поки що не надходило. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
А цього разу зірка вирішила побалакати з українцями.
"Вопросики?", - спросила жена Остапчука.
"Вам колись казали, що ви схожі на Клер Форлані?)", – написав фанат.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Зірка Нацвідбору на Євробачення-2023 Jerry Heil похвалилася, як змінилося її життя в США: "Тепер я..."
"Сідай, ми не закінчили": Кравець зачепила Даніеля Салема за живе питанням про особисте
"Повинні до цього готуватися": чи отримала рф нову партію дронів і на скільки ударів залишилося ракет
Українці рознесли Хіменес-Браво з "Майстер Шеф", зірка відповів: "Коли зняв прикол, а сиджу..."
"Ні, але вона вродлива", - відповіла зірка.
"Антонія Десплат (головна героїня Шантарам) - копія вас", - написала ще одна фанатка.
"Цікаво... Скільки красивих актрис і ми схожі на вас... Навіть не очікувала", - написала у відповідь зірка.
Нагадаємо, дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення заговорила про нові стосунки.
А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука після новини про розлучення розповіла про власний будинок
Також Politeka писала, що дружина Остапчука збентежила радикальною зміною зачіски заради вечері у ресторані