Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк після новини про розлучення вразила схожістю з акторкою Клер Форлані.

Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Знаменитість був одружений з нотаріусом Христиною, а з літа поточного року у пари почалися проблеми. Телеведучий Слава Дьомін зазначив, що все почалося з поїздки Володимира до Канади дітей від минулої дружини. А нещодавно стало відомо, що пара розлучилася, але підтвердження поки що не надходило. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

А цього разу зірка вирішила побалакати з українцями.

"Вопросики?", - спросила жена Остапчука.

"Вам колись казали, що ви схожі на Клер Форлані?)", – написав фанат.

"Ні, але вона вродлива", - відповіла зірка.

"Антонія Десплат (головна героїня Шантарам) - копія вас", - написала ще одна фанатка.

"Цікаво... Скільки красивих актрис і ми схожі на вас... Навіть не очікувала", - написала у відповідь зірка.

Нагадаємо, дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення заговорила про нові стосунки.

А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука після новини про розлучення розповіла про власний будинок

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