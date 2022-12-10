Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк после новости о разводе ответила, готова ли к новым отношениям, поделившись с фанатами.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который был женат на нотариусе Кристине. А недавно стало известно, что пара развелась и уже получили документы на руки. Хоть подтверждения информации не поступало, Кристина и Владимир уже перестали следить друг за другом в Инстаграм. А в этот раз жена Остапчука решила ответить на вопросы фанатов.

"Поговорим?", - написала Кристина, приглашая к разговору.

"Готовы к новым отношениям?", - написал фанат.

"Иногда мне кажется, что я в своей жизни готова ко всему. У меня были уже все "краш-тесты". А там, как Бог даст. А обычно он знает, кому и как лучше", - написала звезда в ответе.

"Горжусь вашим поведеним, гордостью. Достойно. Хотя ранше вы мне не нравились", - написала еще одна фанатка.

"Спасибо за честность, обожаю, когда люди говорят как есть. Тогда имею возможность роста и т. д. Достойное поведение - в наше время очень тяжелая редкость и классно "обезоруживает", - ответила звезда.

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