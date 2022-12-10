Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который был женат на нотариусе Кристине. А недавно стало известно, что пара развелась и уже получили документы на руки. Хоть подтверждения информации не поступало, Кристина и Владимир уже перестали следить друг за другом в Инстаграм. А в этот раз жена Остапчука решила ответить на вопросы фанатов.
"Поговорим?", - написала Кристина, приглашая к разговору.
"Готовы к новым отношениям?", - написал фанат.
"Иногда мне кажется, что я в своей жизни готова ко всему. У меня были уже все "краш-тесты". А там, как Бог даст. А обычно он знает, кому и как лучше", - написала звезда в ответе.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Не пустили из-за неприятного запаха": беда случилась в «Пункте несокрушимости» под Киевом
Сегодня последний день: НБУ сообщил украинцам печальную новость относительно обмена валют
Взрывы гремят в Москве: огонь быстро распространяется, авиация приведена в готовность
Пошли гулять и не вернулись: маленьких украинцев Даниила и Георгия ищут уже почти месяц
"Горжусь вашим поведеним, гордостью. Достойно. Хотя ранше вы мне не нравились", - написала еще одна фанатка.
Напомним, жена Остапчука после новости о разводе показала, кто ей вкручивает лампочку
Также Politeka сообщала, что жена Остапчука обескуражила радикальной сменой прически ради ужина в ресторане
А еще Politeka писала, что жена Остапчука после новости о разводе показала, как омолаживается в кровати